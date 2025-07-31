ممثل قائد الجيش وضع إكليل زهر على ضريح العماد فيكتور الخوري في عمشيت

قام وفد من قيادة الجيش اللّبناني برئاسة العميد زاهر الأسعد ممثِّلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بوضع إكليل زهر على ضريح قائد الجيش ووزير الدّفاع السّابق العماد فيكتور يوسف الخوري، عند مدافن العائلة في كنيسة مار يوحنا المعمدان- ​عمشيت​، لمناسبة العيد الثّمانين للجيش اللّبناني.

وأدّت ثلّة من فوج مغاوير البحر ومفرزة من موسيقى الجيش وعناصر من الشّرطة العسكريّة مراسم التشريفات، وعزفت لحن الموت والنّشيد الوطني، ثمّ وقف الجميع دقيقة صمت عن روحه.