شكرا لقرائتكم خبر عن ختام اختبارات المرحلة الأولى بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الأربعاء الاختبارات الفنية للمرحلة الأولى لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي استضافها مركز المنتخبات الوطنية.

وضمت المرحلة الأولى "القاهرة، الجيزة والقليوبية" وشهدت اختبارات الناشئين يومي الاثنين والثلاثاء، بينما أقيمت اختبارات الناشئات اليوم الأربعاء، وتبدأ المرحلة الثانية في بورسعيد بعد غد الجمعة.

حضر الاختبارات دكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والمشرف على المشروع.

كما تواجد أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، ووفد الاتحاد الدولي "FIFA"، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا، لابان سكوت ليبي، هاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المدير الفني للاتحاد وأفضل الكفاءات التدريبية.