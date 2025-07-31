شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة تظلمات الثانوية العامة 2025.. رابط التظلم على النتيجة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2025 على طريقة وآليات التظلم على النتيجة، وكانت وزارة التعليم والتعليم الفني قد فتحت باب تقديم طلاب الثانوية العامة تظلمات على النتيجة.



وقالت وزارة التعليم على بوابة تظلمات الثانوية العامة، إنه بإمكان الطالب التقدم بطلب تظلم على نتيجة الدور الثاني لعام 2025 م، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتقديم طلب التظلم من هنـــــــــــــــــــــا .

وتابعت وزارة التربية والتعليم: بالنسبة لتظلمات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة فى منافذ الدفع.



