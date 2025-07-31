24 مليون عملية تواصل بين «الموارد البشرية والتوطين» ومتعامليها

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عمليات التواصل مع متعامليها بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 24 مليون عملية من خلال منظومة «تواصل»، مما يعكس مستوى جاهزية وكفاءة المنظومة، وثقة المتعاملين، وقدرتهم على التواصل من خلال الخيارات المبتكرة والسهلة والآمنة، التي توفرها المنظومة، ضمن إطار من الشفافية والخصوصية.

وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في الوزارة، إن منظومة «تواصل» تعكس التوجهات الحكومية لريادة الخدمات، وتعزز رؤية الوزارة في سوق عمل تنافسي، من خلال تعزيز الشراكة وتطوير نماذج متنوعة للتواصل مع المتعاملين، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، لتكون أساساً في إطلاق الخدمات الاستباقية، وتطويرها.

وتابع: أن المنظومة تواكب الاحتياجات المتسارعة لقطاع الأعمال، كما ترسّخ بيئة رائدة لدعم اتخاذ القرار بناء على احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، بالاستفادة من إمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، للارتقاء بمستوى وفاعلية الخدمات، وتقديمها ضمن أعلى معايير الكفاءة والجاهزية والتنافسية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم.

وفي سياق عمليات منظومة «تواصل»، التي تضم 14 قناة رقمية وإلكترونية، بلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال التابع للوزارة والصادرة عن المركز بما فيها المكالمات المرئية والواتساب مليون و200 ألف مكالمة، وتم التعامل معها من قبل الموظفين في المركز وعبر الخدمات الذاتية.

وبلغت نسبة جودة خدمات مركز الاتصال 85.2%، وحقق مستويات عالية لرضا المتعاملين عن الخدمات بنسبة 91.7%، وذلك استناداً إلى آليات مبتكرة لإشراك المتعاملين في تحديد الخدمات ذات الأولوية بناء على احتياجاتهم، ومشاركتهم في اقتراح الحلول ومناقشة التحديات.

ووصل عدد الطلبات الواردة إلى نظام صوت المتعامل (ملاحظات - اقتراحات - شكر- دعم فني) نحو 161 ألفاً و300 طلب، كما أجرت المنظومة من خلال باقة الخدمات المميزة للفئة الماسية نحو 44 ألف عملية تواصل مع المنشآت المستهدفة، وأكثر من 41 ألف عملية تواصل استباقي من قبل مدير الحساب، حيث تمنح الخدمة المميزة الأولوية في الرد على المكالمات إلى جانب الأولوية في إنجاز المعاملات وخدمة مدير حساب للتواصل الاستباقي «لمتعاملي الفئة الماسية».

أسلوب مبتكر

حققت منظومة «تواصل» نحو 535 ألف عملية تفاعل عبر القنوات الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت البريد الإلكتروني، قناة الدردشة، قنوات التواصل الاجتماعي، وتطبيق «واتساب»، إضافة إلى إشعارات التوعية التي يتم إرسالها من قبل الوزارة، حيث تم إرسال أكثر من 3 ملايين و600 ألف رسالة نصية ضمن الإشعارات التوعوية، إضافة إلى أكثر من 10 ملايين و530 ألف بريد إلكتروني إلى المتعاملين، ونحو مليوني رسالة توعية عبر تطبيق واتساب.

وتم تنظيم 23 مجلساً للمتعاملين حضورياً وافتراضياً خلال النصف الأول من العام الجاري، وتضمنت محاور نقاش واسعة شملت كافة نواحي الخدمات ومبادرات سوق العمل، حيث أرسلت الوزارة نحو مليون و552 ألف دعوة لحضور هذه المجالس لتعزيز التواصل وبقاء الشركاء على اطلاع بآخر مبادرات الوزارة، وفعالياتها. كما تم إرسال أكثر من مليونين و451 ألف كشف حساب للمنشآت بهدف إطلاع أصحابها على بيانات منشآتهم بشكل شهري، وتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية إلى جانب استحداث فيديو كشف حساب تلخيصي للمنشآت عن آخر 12 شهراً يوضح بأسلوب مرئي مبتكر حالة المنشأة وأبرز التفاصيل ذات الصلة مع أحدث القرارات الناظمة لسوق العمل ومبادرات الوزارة.