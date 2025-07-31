طابع تذكاري لتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدر «بريد الإمارات»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، طابعاً تذكارياً احتفاءً بالذكرى العشرين على تأسيس هذا الصرح الوطني الذي حقق إنجازات مشهودة انعكست إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف إصدار هذا الطابع إلى توثيق ذكرى انطلاقة مسيرة المجلس في عام 2003 بأمرٍ من مؤسس وباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسليط الضوء على ما حققه خلال 20 عاماً في خدمة الأم والطفل، وذلك في ظل رعاية وتوجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويسلّط الطابع التذكاري الضوء على إسهامات المجلس في رعاية الأم والطفل، باعتباره الحاضنة الرسمية المعنية بقضايا الأمومة والطفولة في الدولة، وواحدة من اللبنات الأساسية في هيكل مؤسسات الدولة المختصة برعاية قضايا الأمومة والطفولة، وتحقيق الرفاه لهما.

وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الفضل الأول فيما حققه المجلس خلال مسيرته الممتدة على مدى 20 عاماً، يعود إلى دعم وتوجيهات «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي كان لها عميق الأثر في الارتقاء بمسيرة قطاع الأمومة والطفولة والعبور بها نحو المستقبل الذي تنشده أمهات الإمارات ويستحقه أطفالها.

وقالت إن سموها كانت على الدوام خير من يدعم هذه المسيرة ويتابعها ويوفر لها البيئة الخصبة التي أنبتت خيراً وفيراً تعيشه الأم والطفل في هذا الوطن، والذي تجلى من خلال الفرص والإمكانات والخدمات التي تقدم لهما والتي تفوق في جودتها أفضل ما وصلت إليه في أرقى دول العالم وأكثرها تطوراً، بحيث باتا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصراً فاعلاً في صياغة معالم المُستقبل المشرق الذي نتطلع إليه.