ابتداءً من اليوم.. امانة مكة تفرض غرامة 1000ريال على كل من ارتكب هذه السلوك الشائع بسيارته

اعلنت أمانة مكة عن غرامة مالية قدرها 1000 ريال على كل من يمارس الغسيل العشوائي للمركبات في الأماكن العامة أو الشوارع، معتبرة هذا السلوك مخالفة تؤثر على النظافة العامة والمشهد الحضري والسلامة البيئية.

امانة مكة تفرض غرامة 1000 ريال على كل من ارتكب هذه السلوك الشائع

ودعت الأمانة، عبر منشور توعوي أن ممارسة غسيل السيارات من قِبل العمالة أو الأفراد في غير المواقع المخصصة يُعرض المخالف لغرامة مالية تبدأ من ألف ريال، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وأكدت الأمانة أن هذا السلوك يتعارض مع مساعي الارتقاء بجودة الحياة في مدينة مكة المكرمة، التي تحظى بمكانة دينية عظيمة وتستقبل ملايين الزوار سنويا.