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في مشهد نادر بالرياض.. تفاصيل اختفاء الزحام على طريق الملك فهد بشكل مفاجئ والمرور يكشف السبب!

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في مشهد نادر بالرياض.. تفاصيل اختفاء الزحام على طريق الملك فهد بشكل مفاجئ والمرور يكشف السبب!

سجلت حركة السير على طريق الملك فهد في الرياض انسيابية ملحوظة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء واختفاء شبه تام للازدحام المعتاد، في مشهد وصفه البعض بـ"النادر".

المرور يكشف السبب

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذا التحسن يأتي بالتوازي مع خدمات متواصلة تباشرها الإدارة والجهات ذات الصلة على الطرق كافة على المستوى الميداني والتوعوي وتفعيل أنظمة الرصد الذكي للمخالفات، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات الزحام بنسبة 40%، مقارنة بالأيام الماضية.

ويُعد طريق الملك فهد من أهم المحاور المرورية في العاصمة، حيث يخدم أكثر من نصف مليون مركبة يوميًا، ويربط شمال المدينة بجنوبها، مما يجعل تحسّن الحركة عليه مؤشرًا لنجاح خطط التنظيم المروري الأوسع.

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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