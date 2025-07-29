الحكومة الصينية ستمنح مخصصات مالية للأسر بهدف التشجيع على الانجاب

أعلنت الحكومة الصينية أنّها ستمنح مخصّصات سنويّة غير مسبوقة، لكل طفل دون سنّ الثّالثة، في خطوة تهدف إلى التشجيع على الإنجاب لمواجهة الأزمة الدّيموغرافيّة، حسبما أفاد التلفزيون الصّيني الرّسمي ( CCTV) نقلًا عن قرار مشترك للحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم.

وستبلغ هذه المخصّصات الّتي تُصرف بشروط معيّنة، 3600 يوان سنويًّا (حوالى 500 دولار)، حسبما أورد

وقد تراجع عدد السّكان في الصين، ثاني أكثر الدّول تعدّدًا للسّكان في العالم بعد الهند، للسّنة الثّالثة على التوالي في العام 2024. وتُشير توقّعات الأمم المتّحدة إلى أنّ عدد سكان الصّين قد ينخفض من 1,4 مليار نسمة حاليًّا إلى 800 مليون نسمة بحلول العام 2100.

ووصف التلفزيون الرسمي هذه الخطوة بأنها "وطنية مهمة تهدف إلى تحسين رفاه السكان"، مضيفا أن "تقديم هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر في مختلف أنحاء البلاد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال".

وسجلت الصين 9,54 ملايين ولادة خلال العام الماضي، ما يعادل نصف الولادات المسجلة في العام 2016.