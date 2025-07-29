الامارات | اتهام رجل بسرقة 53 فردة حذاء يمنى من متجر أسترالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات لرجل بعد سرقة عشرات الأحذية من متجر في كينمور في السابع من الشهر الجاري.

وقال تقرير للشرطة نشره موقعها المختص إن رجلاً - لم يتم تسميته - اقتحم مركزاً تجارياً في شارع بروكفيلد وسرق 53 حذاءً للقدم اليمنى، كانت مخزنة معاً في وسط مساحة تجارية مشتركة.

وعقب تحقيقات أجراها فرع التحقيقات الجنائية في إندوروبيلي، أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاماً في 17 الجاري، ووُجهت إليه تهمة واحدة وهي دخول مبنى وارتكاب جريمة جنائية، ومثل أمام محكمة ساوثبورت الابتدائية في اليوم التالي.

وقال الرقيب الأول في قسم التحقيقات الجنائية في إندوروبيلي، بريندان بلايث، إن الطبيعة الفريدة للسرقة ساعدت المحققين على تحديد هوية الجاني المزعوم بسرعة.

وأضاف: «ليس من المعتاد أن نصادف قضية سرقة 53 حذاءً. ورغم أن الحادثة قد تكون فريدة ومختلفة بعض الشيء، إلا أنها تُذكرنا بأن ضباطنا يأخذون جميع البلاغات على محمل الجد».

وتابع: «بفضل التغطية الجيدة لكاميرات المراقبة ومساعدة الجمهور، تمكنا من تحديد مكان الأحذية وإعادتها إلى المتجر».