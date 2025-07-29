تابع الان خبر ميناء نيوم ينجح في تشغيل ممر تجاري يربط مصر والعراق حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن ميناء نيوم عن نجاح تجربة تشغيلية لممر تجاري إقليمي جديد، يربط بين مراكز تجارية رئيسية في السعودية ومصر والعراق، ضمن إطار تطوير شبكة لوجستية متكاملة تدعم التبادل التجاري الإقليمي والعالمي.

من القاهرة إلى أربيل عبر سفاجا ونيوم

انطلقت أولى الشحنات ضمن المشروع من العاصمة المصرية القاهرة مرورًا بـميناء سفاجا، ثم نُقلت بحرًا إلى ميناء نيوم، قبل أن تُكمل رحلتها برًا إلى مدينة أربيل في العراق، قاطعة مسافة تتجاوز 900 كيلومتر. وقد ساهمت هذه التجربة في تقليص زمن النقل بأكثر من 50% مقارنة بالطرق التقليدية.

تكامل حكومي وخاص لنجاح التجربة

وشارك في تنفيذ هذا المشروع التجريبي عدد من الجهات الحكومية السعودية، من بينها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى شركاء من القطاع الخاص مثل ملاك السفن، وشركات الخدمات اللوجستية، والمصدرين والمستوردين، ومجالس التصدير، تحت إشراف مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص.

نتائج تشغيلية واعدة ومنافسة عالية

أظهرت التجربة فعالية كبيرة على المستوى التشغيلي، حيث ساهم التعاون المشترك في تقديم حلول لوجستية متكاملة قللت من الوقت والتكلفة، ما يعزز التنافسية في القطاع التجاري ويؤكد جاهزية الممر لتبني أنماط نقل متقدمة.

توجه لتطوير ممرات لوجستية عالمية

ويُعد المشروع التجريبي خطوة أساسية ضمن رؤية نيوم طويلة الأمد، والرامية إلى تحويل الميناء إلى مركز لوجستي وبحري إقليمي محوري في المملكة، يستفيد من موقعه الجغرافي المتميز على ساحل البحر الأحمر وبالقرب من حدود عرعر، ما يجعله بوابة تجارية استراتيجية إلى العراق.

موقع استراتيجي يعزز الربط الإقليمي

من خلال هذا الموقع الحيوي، يسهم ميناء نيوم في تعزيز الربط بين الأسواق التجارية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويوفر منفذًا جديدًا وآمنًا للتبادل التجاري، ويدعم تدفقات اقتصادية سلسة، في ظل ارتفاع الطلب على مسارات نقل بديلة أكثر كفاءة واستدامة.

آفاق اقتصادية أوسع وتوسّع تجاري متوقع

ويؤسس هذا الإنجاز لتوسيع فرص النمو الاقتصادي والتبادل التجاري عبر الحدود، ويُسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصدرين والمستوردين في المنطقة، ما يعزز مكانة ميناء نيوم كمحور تجاري رئيسي في المستقبل القريب.