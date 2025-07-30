شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يلتقي زد وديًا اليوم في خامس اختبار استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق سموحة نظيره زد إف سي اليوم الأربعاء، وديًا، استعدادا للموسم الجديد، والذى يستهله الفريق السكندري بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من المسابقة التي تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

وخاض فريق سموحة 4 وديات حقق خلالها الفوز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين، وفاز الفريق السكندري على طلائع الاسطول بهدف نظيف، وتعادل مع فاركو 1/1 وفاز على فريق سبورتنج برباعية نظيفة.