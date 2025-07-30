شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يلتقي زد وديًا اليوم في خامس اختبار استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق سموحة نظيره زد إف سي اليوم الأربعاء، وديًا، استعدادا للموسم الجديد، والذى يستهله الفريق السكندري بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من المسابقة التي تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.
ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.
وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.
وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.
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