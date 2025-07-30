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سموحة يلتقي زد وديًا اليوم في خامس اختبار استعدادا للموسم الجديد

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سموحة يلتقي زد وديًا اليوم في خامس اختبار استعدادا للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق سموحة نظيره زد إف سي اليوم الأربعاء، وديًا، استعدادا للموسم الجديد، والذى يستهله الفريق السكندري بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من المسابقة التي تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

وخاض فريق سموحة 4 وديات حقق خلالها الفوز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين، وفاز الفريق السكندري على طلائع الاسطول بهدف نظيف، وتعادل مع فاركو 1/1 وفاز على فريق سبورتنج برباعية نظيفة.

ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

وأنهى سموحة الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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