شكرا لقرائتكم خبر عن بداية العد التنازلي.. 10 أيام على عودة عجلة الدوري المصري للدوران والان مع تفاصيل الخبر

بدأ العد التنازلي لمسابقة الدوري المصري موسم 2025-2026، بعد إعلان قرعة المسابقة المحلية ومواعيد المباريات، حيث تنطلق الجولة الأولى في الثامن من أغسطس المقبل، لتشهد عدة مواجهات مثيرة بين 21 نادياً يشاركون في النسخة المقبلة، ويفصلنا 10 أيام فقط عن عودة المنافسة على اللقب الأبرز في الكرة المصرية، والذي يحمله النادي الأهلي عن آخر نسختين.

الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام مودرن سبورت

يبدأ النادي الأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو، رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن أخر 3 نسخ بالدوري المصري، عندما يلتقي في الجولة الأولى من نسخة الموسم الجديد، بفريق مودرن سبورت يوم السبت، الموافق التاسع من شهر أغسطس القادم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.

صفقات الأهلي

ويتسلح النادي الأهلي بـ 9 صفقات صيفية استعداداً للموسم جاءت كالتالي: محمود حسن تريزيجيه القادم من نادي طرابزون التركي، محمد علي بن رمضان القادم من نادي فرينكفاروزي المجري، أحمد رمضان بيكهام القادم من نادي سيراميكا، أليو ديانج العائد للفريق بعد انتهاء أعارته لنادي الخلود السعودي، محمد أحمد سيحا القادم من المقاولون العرب، أحمد مصطفي زيزو صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك، محمد شريف صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي، ياسين مرعي القادم من نادي فاركو، محمد شكري القادم من نادي سيراميكا.

الزمالك يصطدم بسيراميكا

يصطدم نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بنظيره سيراميكا في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام في الثامنة مساء الجمعة الموافق 8 أغسطس المقبل ستاد هيئة قناة السويس، وأعلن الزمالك رسمياً عن ضم 6 صفقات وهم، المغربي عبد الحميد معالى، الحارس المهدي سليمان و الأنجولي شيكو بانزا وثنائي الهجوم، أحمد شريف و عمرو ناصر، والفلسطيني آدم كايد، وتترقب جماهير نادى الزمالك الإعلان عن إبرام صفقات جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وكان الزمالك أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، ليضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة.

بيراميدز يتحدى طموحات وادي دجلة

فريق بيراميدز المنتشي بعد أداء مميز قدمه بالموسم الماضي، حصد خلاله لقب دوري أبطال أفريقيا، ووصافة الدوري والكأس، يستعد لانطلاقة قوية في الموسم الجديد عندما يواجه نظيره وادي دجلة، العائد من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة، في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة 5 مساء يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس المقبل على ملعب السلام.

ديربي البحر المتوسط يخطف الأنظار

ديربي جماهيري من نوع خاص تشهده الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الموسم الجديد، عندما يلتقي الاتحاد السكندري زعيم الثغر، بنظيره النادي المصري البورسعيدي أبناء المدينة الباسلة، حيث تقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد، في مواجهة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة وتعرف جماهيرياً باسم "ديربي البحر المتوسط".