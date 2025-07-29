شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه فى السادس من أغسطس المقبل، حيث دخلت أندية الدوري المصري فى منافسة قوية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، لتدعيم صفوفها بأقوى الصفقات قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية، وتنتظر الأندية مواجهات قوية ومثيرة بالمسابقات المحلية والقارية.

موعد غلق القيد الصيفي

انطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبرهذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد القيد الشتوي

الفترة الثانية للقيد الشتوي حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، وتتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروي المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول وحتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدوري الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر في اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.

ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثاني (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.

وصلت صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية حتى الآن ( صيف 2025) 9 صفقات وهي كالتالي:

صفقات الأهلي

محمود حسن تريزيجيه ..انتقال من نادي طرابزون التركي

محمد علي بن رمضان .. انتقال من نادي فرينكفاروزي المجري

أحمد رمضان بيكهام.. انتقال من نادي سيراميكا

أليو ديانج .. عائد للفريق بعد انتهاء أعارته لنادي الخلود السعودي

محمد أحمد سيحا انتقال من المقاولون العرب

أحمد مصطفي زيزو ..صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك

محمد شريف .. صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي

ياسين مرعي .. انتقال من نادي فاركو

محمد شكري .. انتقال من نادي سيراميكا

الزمالك أعلن رسمياً عن ضم 5 صفقات وهم، الحارس المهدي سليمان و الأنجولي شيكو بانزا وثنائي الهجوم، أحمد شريف و عمرو ناصر، والفلسطيني آدم كايد، وتترقب جماهير نادى الزمالك الإعلان عن إبرام صفقات جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

صفقات الزمالك

وينتظر الزمالك الإعلان عن باقى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق فى ميركاتو الصيف فى مختلف المراكز.