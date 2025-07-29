شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدعم الكرة النسائية بثنائى نيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح عن التعاقد مع الثنائي النيجيري روز ايكونج وجريس امالو لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي.

ووقعت اللاعبتان على العقود لمدة موسمين بحضور مجدي مصطفى المشرف على الكرة النسائية وهبة رزق المدير الفني للفريق ورحب محسن صلاح ومحمد عادل فتحي بالثنائي متمنيا لهما التوفيق مع الفريق مطالبين إياهم ببذل أقصى جهد مع زميلاتهم بالفريق لتحقيق نتائج جيدة الموسم المقبل.

من ناحبة أخرى، يعود فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب لاستئناف تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون من الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، عقب ختام معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وجاءت صفقات المقاولون العرب الرسمية حتى الآن كالتالي:



ـ نادر هشام لمدة 3 مواسم

ـ محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة

ـ محمد حامد مدافع فريق إنبي

ـ إسلام هشام من بتروجت

ـ محمود أبو جودة 3 مواسم

ـ أحمد مجدي كهربا 3 مواسم

ـ محمود دعبسة 3 مواسم