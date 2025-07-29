شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى: ميشلاك "تحول" مع الزمالك.. وحسن شحاتة محبوب من الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسن مكى نجم سموحة السابق ومدرب الداخلية الحالى، أنه درب ميشلاك فى أحد السعودى واللاعب تحول مع الزمالك ولم يقدم مستواه المعهود، والدورى سيكون صعبا على الجميع.

وقال أحمد حسن مكى، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "ميشلاك كان مكسر الدنيا مع أحد وكان مستواه كبير جدا لدرجة أنه يستطيع أن يلعب فى دورى روشن الأول فى السعودية، ولكن مع الزمالك تحول ومش هو ده، واعتقد أنه لم يتأقلم ولم يحصل على فرصة كافية لإظهار قدراته".

وأضاف نجم الحرس السابق: "طموحنا فى الداخلية أننا نعمل فريق قوى يستطيع أن نصعد للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، وأعمل مع أحمد عيد عبد الملك وعبد السلام نجاح إخواتى من أيام حرس الحدود".

وتابع: "الزمالك بيدعم صفوفه ومعاه لاعبين جيدين، ولكن منافسيه الأهلى وبيراميدز بيدعموا صفوفهم بلاعبين سوبر ودوليين وقادرين على صناعة الفارق، فالزمالك محتاج أن يدعم بصفقات من هذه النوعية".

واستطرد: "الموسم الجديد سيكون صعبا على جميع فرق الدورى، ومن يستطيع أن يستمر فى الأداء القوى سيكون فى المقدمة، وأرى أن هناك فرق قوية جدا بجانب الأهلى وبيراميدز والزمالك، زى سيراميكا والبنك الأهلى والمصرى".

وأردف: "جوسفالدو فيريرا من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم وبعد رحيله حدثت هزة للزمالك، وشيكابالا اتخذ القرار المناسب له بالاعتزال وكنت متوقع هذا القرار لأن شيكابالا عنده عزة نفس لن يترك أحد يقول له اعتزل".

واستكمل: "الأهلى دعم صفوفه بشكل قوى جدا وضم صفقات على أعلى مستوى، ولكن سيواجه منافسة قوية من باقى الاندية ولن يحصل على الدورى بسهولة، ولكنه الأقرب لتحقيق اللقب".

وعن حسن شحاتة، قال: "حسن شحاتة من أفضل المدربين فى مصر، وكل اللاعبين بتحبه لأنه لا يفرق بين أى لاعب والآخر سواء كبير أو صغير، ويمنح كل اللاعبين الثقة لتقديم أكثر ما لديه وهو محبوب من الكل".