إسبانيا تعتزم نقل 13 طفلًا من غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس أن بلادها ستستقبل 13 طفلًا مريضًا من غزة برفقة عائلاتهم، على متن طائرة عسكرية مجهزة طبيًا ستقلع من الأردن، ليتلقوا العلاج بمستشفيات في إسبانيا.

وقالت روبليس للصحفيين: "نحن بصدد الانتهاء من تجهيز طائرة آي-400 الطبية التي ستتوجه إلى عمّان لنقل 13 طفلًا مريضًا من غزة مع عائلاتهم، حتى يتلقوا العلاج في مستشفيات بإسبانيا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها إسبانيا، التي تُعد من أكثر الدول الأوروبية انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة، أطفالًا مرضى من غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023. مستوى قسوة غير مسبوق وأضافت روبليس في تصريح على هامش زيارة قرب مدريد: "الوضع في غزة مروع للغاية، ومستوى القسوة الذي يُظهره بنيامين نتانياهو غير مقبول بتاتًا وأعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتصرف".

أعلنت إسبانيا يوم الاثنين أنها تعتزم إلقاء 12 طنًا من المساعدات الغذائية جوًا فوق غزة هذا الأسبوع، وسط تفاقم خطر المجاعة في القطاع المحاصر والمدمر بعد 21 شهرا من الحرب.