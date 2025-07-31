بسبب التعذيب.. استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد أسير فلسطيني من سكان قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 75 شهيدًا، من بينهم 46 معتقلًا من قطاع غزة.

كما أشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ عام 1967 إلى 312، وهم المعلومة هوياتهم، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة والأشد من حيث ظروف الاعتقال.