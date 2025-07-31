هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون الاحتلال

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن عدد الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال بلغ حتى بداية الشهر الجاري أكثر من (10) آلاف و(800) أسير.وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.وأوضحت الهيئة في بيان، أن من بين المعتقلين يوجد (48) أسيرة، وأكثر من (440) طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من (3600) معتقل، تحتجزهم سلطات الاحتلال دون توجيه تهم أو محاكمات، وأفادت أن من بين الأسرى (2454) معتقلًا من غزة.