شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.



وذكرت الخارجية الروسية، في بيان الأربعاء، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "فيرشينين، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى نيويورك، تبادل مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية ، وفي سوريا ولبنان.



وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا القضايا الراهنة على جدول أعمال المنظمة الدولية، بما في ذلك الإصلاح الشامل للأمم المتحدة، والقضايا العامة المتعلقة بعمل الأمانة العامة، والاستعدادات للأحداث الرفيعة المستوى القادمة في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.