شكرا لقرائتكم خبر عن 51 شهيدا فى مذبحة جديدة ارتكبها الاحتلال شمال غزة بالسودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بحق المدنيين في منطقة السودانية شمال القطاع، الأربعاء، راح ضحيتها 51 شهيدًا و648 إصابة خلال 3 ساعات فقط، أثناء انتظارهم مساعدات غذائية وصلت عبر معبر زيكيم، ما يعكس استمرار استخدام الجوع كسلاح إبادة جماعية بحق سكان غزة.

وتستمر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين استشهد منهم المئات، منذ بدء تنفيذ الآلية الإسرائيلية الأمريكية التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، بتاريخ 27 مايو 2025.

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية لليوم الـ 664 تواليا ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مع تصاعد المجازر التي تستهدف النساء والأطفال، واستمرار الحصار الخانق المفروض على القطاع.