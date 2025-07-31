لإنفاذ لحل الدولتين.. كندا "تعتزم" الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 03:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني الأربعاء أن بلاده "تعتزم" الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا التحول في موقف أوتاوا ضروري لإنقاذ حل الدولتين.

وقال كارني خلال مؤتمر صحفي إن "كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل"، لتحذو بذلك حذو فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا نيتهما اتخاذ الخطوة نفسها في المحفل الدولي عينه.

التسوية السلمية للقضية الفلسطينية