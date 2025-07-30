شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اختلافات في الدوري المقبل عن الماضي أبرزهم استحداث عقوبة "السبّ العنصري" والان مع تفاصيل الخبر

10 أيام تفصلنا عن بداية الموسم الجديد والذي من المقرر انطلاقه في الثامن من شهر أغسطس المقبل، حيث تأتي المسابقة بشكل جديد يحمل العديد من المتغيرات عن الموسم الماضي، يأتي أبرزها في زيادة عدد الفرق المتنافسة في المسابقة بعد إلغاء الهبوط بالموسم الماضي، بالإضافة إلى وضع قائمة جديدة من العقوبات الحازمة لمواجهة التجاوزات.

21 فريقاً يتنافسون بالبطولة

يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، حيث كانت فرق الدوري في الظام السابق لا تتجاوز 18 فريقاً، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري.

خصم 6 نقاط من المُنسحب

عدلت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عقوبة الانسحاب من مباراة في الدوري في الموسم الجديد، ففي الموسم الماضي، كانت عقوبة الانسحاب تتضمن خصم 3 نقاط خلال الموسم وثلاثة أخرى بعد انتهاء الموسم، بينما في الموسم الجديد تغيرت الحالات القهرية بشأن الانسحاب من أي مباراة، مما يعني خصم 6 نقاط مباشرة دون تكملة باقي مباريات الموسم.

استحداث عقوبة "سبّ الدين"

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة "سب الدين" فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وتضمنت أنه فى حالة التلفظ بعبارات بذيئة تخص الدين أو اللون أو العرق يتم معاقبة الشخص بالمنع من مرافقة الفريق 5 مباريات، حال كونه مسئولا بالجهاز الفنى أو الإدارى، وفى حال كونه لاعباً يتم معقابته بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

كهرباء الإسماعيلية وافد جديد

يشهد الموسم الجديد أول ظهور لفريق كهرباء الإسماعيلية لأول مرة في تاريخه بالدوري المصري بعدما اقتنص المركز الثالث بعد صراع شرس مع أبو قير للأسمدة، ولأول مرة سيمثل محافظة الإسماعيلية فريقين في نفس الموسم بتاريخ الدوري المصري منذ موسم 2013-14 عندما شارك القناة آنذاك، وسيحمل كهرباء الإسماعيلية رقم النادي 76 في تاريخ الأندية المشاركة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948.

هبوط 4 فرق

بحسب الخطة الجديدة لمسابقة الدوري، يصعد 4 فرق من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، فيما يشهد موسم 2026-2027 هبوط 4 أندية وصعود 3 فقط، على أن يتم تقليص عدد الأندية مجددًا في موسم 2027-2028 بهبوط 5 فرق وصعود 3، وذلك بهدف الوصول إلى العدد المثالي من الأندية، حيث كان في النظام القديم يهبط 3 فرق فقط.

ظهور جنسيات جديدة

تظهر جنسيات جديدة في الدوري المصري بالموسم الجديد، بعدما تعاقد الزمالك مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي المهمة الفنية للفريق في الموسم المقبل، خلفاً لأيمن الرمادي، بينما عين الأهلي الأسباني خوسيه ريبيرو، وعلى صعيد اللاعبين أتم نادي وادي دجلة تعاقده مع الجناح الهولندي ميس كاندورب، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر، ويأتي تعاقد وادي دجلة مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ضمن خطة النادي لتدعيم الجبهة الهجومية بعناصر أجنبية ذات جودة فنية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.