5 أعراض تكشف إصابتك بالتهابات الكلي.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعد الكلى أعضاء حيوية تقوم بتصفية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتحافظ على توازن الجسم، عندما تصاب الكلى بالتهاب، سواء كان بكتيريًا أو غير ذلك، يمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض التي يجب عدم تجاهلها.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، healthline، إليك 5 أعراض تكشف إصابتك بالتهابات الكلى.

1- ألم في الظهر أو الجنب (الخاصرة)

يُعد الألم في منطقة الظهر، خاصة في الجزء العلوي أو الجانب (الخاصرة)، أحد أبرز أعراض التهاب الكلى. غالبًا ما يكون هذا الأل:

حادًا أو موجعًه وقد يختلف في شدته.

- يقع تحت الأضلاع مباشرة

على أحد الجانبين أو كليهما، وقد يمتد إلى منطقة البطن أو الفخذ.

لا يتحسن مع تغيير الوضعية

على عكس آلام العضلات أو الظهر العادية التي قد تخف بالحركة.

هذا الألم ينجم عن تضخم الكلى الملتهبة أو تمدد الكبسولة المحيطة بها.

2- الحمى والقشعريرة

التهاب الكلى غالبًا ما يكون سببه عدوى بكتيرية، والجسم يستجيب لهذه العدوى بالحمى. تشمل العلامات:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

قد تتراوح من حمى خفيفة إلى حمى شديدة (أكثر من 38 درجة مئوية).

- القشعريرة والارتعاش

وهي استجابة الجسم لارتفاع درجة الحرارة ومحاولة مكافحة العدوى.

- التعرق

خاصة بعد فترات الحمى.

الحمى المصحوبة بألم في الجانب هي علامة قوية على وجود عدوى في الكلى.

3- أعراض بولية واضحة

نظرًا لأن التهاب الكلى غالبًا ما يبدأ في المسالك البولية السفلية ثم ينتقل إلى الكلى، فقد تظهر أعراض بولية مثل:

التبول المتكرر

الحاجة الملحة والمتكررة للتبول، حتى بكميات قليلة.

ألم أو حرقان أثناء التبول

شعور مزعج عند إفراغ المثانة.

البول الغائم أو ذو الرائحة الكريهة

قد يشير إلى وجود بكتيريا أو صديد في البول.

دم في البول (البيلة الدموية)

قد يظهر البول باللون الوردي أو الأحمر أو البني بسبب وجود خلايا الدم الحمراء.

ألم في أسفل البطن أو منطقة الحوض

قد يكون علامة على التهاب في المثانة (التهاب المثانة) الذي سبق التهاب الكلى.

4- الغثيان والقيء وفقدان الشهية

تأثير العدوى والالتهاب على الجسم يمكن أن يسبب أعراضًا جهازية مثل:

الغثيان والقيء

قد يشعر المريض بالغثيان المستمر وقد يتقيأ.

فقدان الشهية

عدم الرغبة في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى ضعف عام.

الشعور بالتوعك العام

شعور بالتعب الشديد، الضعف، والإرهاق.

هذه الأعراض تحدث لأن العدوى تسبب استجابة التهابية في الجسم كله، وقد تؤثر على الجهاز الهضمي.

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