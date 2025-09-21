أسبوع الموضة في لندن يطلق أحدث صيحات الشعر والمكياج.. كلاسيكية بلمسات حديثة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - منذ اللحظة الأولى لانطلاق أسبوع الموضة في لندن، تحول هذا الحدث العالمي إلى مرآة تعكس ملامح الجمال العصري وتوجهاته القادمة. لم يعد أسبوع الموضة يقتصر على الأزياء والقصات المبتكرة، بل أصبح منصة متكاملة تعكس لغة جمالية متجددة تفرض حضورها بقوة على صيحات الشعر والمكياج. ففي كل موسم، تتسابق دور الأزياء وأشهر خبراء التجميل على تقديم لمسات استثنائية تترجم روح الابتكار وتكشف عن ملامح الهوية الجمالية للمرحلة المقبلة. وما يميز هذه العروض أن الجمال فيها لم يعد عنصرًا مكملًا، بل أصبح جزءًا أساسيًا من هوية العرض ورسالته، يحمل في تفاصيله رسائل عن القوة، الحرية، الجرأة، أو حتى البساطة والعودة إلى الطبيعة.

تسريحات الشعر والمكياج التي ظهرت في الأيام الأولى من الأسبوع لم تكن مجرد تفاصيل تجميلية، بل كانت انعكاسًا لتوجهات أعمق، تمزج بين الإبداع الفني والتجريب وبين الواقعية التي تبحث عنها المرأة العصرية في يومها. بعض اللمسات جاءت صادمة ومتمردة لتعكس روح التغيير، فيما اعتمدت أخرى على الجمال الطبيعي والملامح النقية، لتؤكد أن البساطة قادرة على خطف الأنظار.

أناقة كلاسيكية على كتف واحد

من عرض يوهان وونغ Yuhan Wong- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

إطلالة ناعمة تنسدل فيها خصلات الشعر على كتف واحد بطريقة أنثوية، مع غرة جانبية تلامس العين لتمنح الوجه لمسة رومانسية راقية. المكياج جاء زهريًا فاتحًا بظلال عيون بيضاء تضفي إشراقًا، مع الكحل الخفيف بسحبة رقيقة للعيون وأحمر شفاه زهري فاتح يكمل اللوحة بلمسة أنثوية رقيقة.

أنوثة طبيعية بالشعر الكيرلي القصير

من عرض ميثريدايت Mithridate- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

خصلات كيرلي قصيرة تغطي الأذن والجبهة مع غرة كيرلي تنسدل بخفة على الجبين، لتمنح الإطلالة عفوية وبساطة. المكياج اعتمد على أسلوب “اللامكياج” شبه غير المرئي، مع لمسة خفيفة جدًا من أحمر شفاه زهري فاتح جدًا، ما يجعل التركيز الأكبر على طبيعة الشعر وملامح الوجه النقية.

سحر الانسيابية بالشعر الأملس

من عرض مارك فاست Mark Fast- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

شعر أملس ينسدل على الظهر والأكتاف بانسيابية لافتة مع فرق جانبي بسيط وغرة جانبية أنيقة. المكياج جاء متناغمًا مع بساطة التسريحة، بظلال عيون نيود طبيعية مع لمسة سموكي خفيفة على جانبي العيون، فيما اختير أحمر شفاه نيود يمنح الإطلالة لمسة من الرقي العصري.

لمسة عصرية بالشعر النحاسي الويفي

من عرض كيبوريا Keburia- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

شعر طويل ويفي بلون نحاسي غني ينسدل بفرق وسطي على الأكتاف والظهر بأسلوب عصري أنثوي. المكياج تميز بظلال فاتحة للعيون بدون كحل لإبراز الصفاء الطبيعي، مع لمسة من أحمر شفاه زهري يعزز حيوية البشرة ويمنح الإطلالة إشراقًا متجددًا.

جاذبية الشعر المبلل بذيل الحصان

من عرض دي بيتسا Di Petsa- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

شعر مبلل ملموم في ذيل حصان منخفض مع خصلتين منسدلتين على جانبي الوجه وغرة مبللة تغطي الجبهة. المكياج ارتكز على ظلال فضية داكنة مع ماسكرا كثيفة للرموش العلوية، فيما منح البلاشر الزهري الواضح لمسة من الحيوية، وأكمل أحمر الشفاه الزهري الداكن الإطلالة بجاذبية عصرية.

سحر الضفائر والكعكة المنخفضة

من عرض دريمينغ Dreaming- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

إطلالة شعر مضفر بالكامل ملفوف إلى كعكة منخفضة أنيقة، مع حواجب مسحوبة إلى أعلى تمنح الوجه جرأة مميزة. المكياج بسيط لكنه مدروس، بلمسة ماسكرا تبرز طول بعض شعيرات الرموش، وبلاشر كريمي يحدد الوجنتين، فيما أضاف أحمر الشفاه الزهري لمسة أنثوية هادئة.

قوة البساطة بتسريحة البوي كت

من عرض كيبوريا Keburia- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

تسريحة الشعرالقصير بأسلوب البوي كت مع فرق وسطي، حيث ينسدل الشعر حتى منتصف الأذن في مظهر عصري جريء. المكياج جاء خفيفًا جدًا بلون نيود طبيعي ودون أي رسمة للعيون، ما عزز فكرة البساطة النقية التي تركز على جمال الملامح الطبيعية دون تكلف.

ابتكار لافت بالكعكة الخلفية

من عرض هاريس ريد Harris Reed- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

شعر ملموم إلى كعكة خلفية بسيطة، مع بعض الخصلات الناعمة المنسدلة على جانبي الوجه لمزيد من الأنوثة. أما المكياج فاعتمد على رسمة مبتكرة للعيون تمنحها وسعًا وسحبة جانبية، مدعومة برموش كثيفة وظلال رمادية فاتحة، في حين جاء أحمر الشفاه النيود ليحقق التوازن المثالي.

أناقة الشينيون العالي

من عرض بول كوستيللو Paul Costelloe- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تسريحة شينيون مرتفعة بكلاسيكية فاخرة، مع غرة جانبية تنسدل على الجبهة وبعض الخصل الناعمة المنسدلة على الوجه. المكياج جاء جريئًا بظلال عيون زرقاء فاتحة وماسكرا مكثفة، فيما منح أحمر الشفاه الوردي بينك لمسة ناعمة توازن قوة العينين.

حيوية الكاريه القصير

من عرض بول كوستيللو Paul Costelloe- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

شعر كاريه قصير حتى الرقبة مع غرة جانبية تضفي حركة على الوجه، ما أضفى على الإطلالة طابعًا عصريًا مفعمًا بالحيوية. المكياج ركز على ظلال بيبي بلو بلمعة ناعمة مع رموش كثيفة تبرز العينين، في حين اختير أحمر شفاه برتقالي جريء ليكسر القواعد التقليدية.

لمسة مرحة بالشعر الكيرلي مع القبعة

من عرض بورا أكسو Bora Aksu- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

شعر كيرلي منسدل مع قبعة صغيرة مربوطة على الرقبة، لتطل الإطلالة بطابع شبابي مرِح مليء بالعفوية. الخصل الكيرلي تنسدل على الوجه بخفة، فيما اعتمد المكياج على بساطة شديدة للعيون تكاد لا ترى، ليبقى أحمر الشفاه الأحمر العنصر الأكثر بروزًا ويمنح لمسة كلاسيكية جريئة.

وفي الختام، يمكن القول إن أسبوع الموضة في لندن لم يكن مجرد منصة لعرض الأزياء فحسب، بل كان ساحة متكاملة لإبراز أحدث الرؤى الجمالية في الشعر والمكياج. إطلالات متنوعة، جمعت بين القوة والرقة، البساطة والجرأة، لتمنح المرأة خريطة جمالية جديدة تستلهم منها إطلالاتها القادمة بثقة وأناقة.