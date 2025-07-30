شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الابقاء على سيف الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

طلب سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة مع البرتغالى يانيك فيريرا المدير الفنى للفريق لحسم موقفه من حيث الاعتماد عليه حال استمراره مع الأبيض بالموسم الجديد ام عدم المشاركة بالمباريات خاصة وان اللاعب لديه طموح ولقب شخصى يسعى اليه وهو لقب الهداف الاجنبى للفريق.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك الإبقاء على التونسى سيف الجزيرى فى ظل تمسك اللاعب بالاستمرار مع الزمالك أو الحصول على قيمة عقده كاملة مقابل الموافقة على الرحيل عن الأبيض فى الصيف، حيث تم التواصل مع اللاعب ووكيله الفترة الماضية للوصول إلى حل بشأن رغبة النادى رحيل اللاعب لإفساح مكان للأجانب بالفريق فى الوقت الذى رفض فيه الجزيرى الرحيل

وتتجه النية لبقاء الجزيرى حتى يناير المقبل لحين الوصول إلى حل معه ومع وكيله بشأن الاتفاق على رحيله باتفاق ودى بالإضافة إلى تحقيق رغبة اللاعب ووصوله الرقم الشخصى الذى يسعى اليه كهداف الفريق على مستوى الأجانب

ولم تتواصل إدارة الزمالك حتى الآن مع الجزيري بخصوص مستقبله مع الفريق، سواء بإبلاغه بالرحيل أو تأكيد استمراره، فى الوقت الذى لا يفكر الجزيرى بما يشاع او يشغل باله كثيرًا بما يقال أو يثار حول هذا الملف في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد أحمد الجفالى هو الاقرب للرحيل عن صفوف الفريق الفترة الجارية بعد أن تم الإتفاق بين الزمالك وفاركو على ضم اللاعب.

يترقب مسئولو الزمالك إنهاء نادى فاركو التفاوض حول ضم أحمد الجفالى، لحل أزمة اللاعبين الأجانب بالفريق، حيث يضم الفريق بين صفوفه خمسة لاعبين أجانب وهم محمود بنتايج، شيكو بانزا الصفقة الجديدة، سيف الجزيرى، صلاح مصدق، وأحمد الجفالى، وحال إتمام صفقة الجفالى لفاركو سيعلن الزمالك عن صفقته الجديدة المقرر التعاقد معها حتى يفسح مكاناً للاعب الجديد.