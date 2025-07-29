أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "اجتماعًا أمنيًّا لبنانيًّا- سوريًّا عُقد في ​الرياض​ برعاية وزير الدّفاع خالد بن سلمان، يعاونه مستشار وزير الخارجيّة يزيد بن فرحان، وقد جمع مدير المخابرات اللّبنانيّة العميد ​طوني قهوجي​ بنظيره السّوري حسين السلامة"، مؤكّدةً أنّ "التنسيق اللّبناني- السّوري سيستمر بإشراف سعودي، ما يعكس اهتمامًا خليجيًّا بمنع انزلاق لبنان إلى مزيد من الفوضى".

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": اجتماع أمني عُقد في الرياض وجمع مدير المخابرات اللبناني بنظيره السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.