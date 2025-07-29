شكرا لقرائتكم خبر عن متعة المشاهدة.. زخة شهب دلتا الدلويات تمطر السماء اليوم بـ20 شهاب بالساعة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

يكون هواة الفلك على موعد اليوم الثلاثاء، مع زخة شهابية متوسطة الكثافة وهى زخة شهب دلتا الدلويات، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة، وتأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

وأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء، وتظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء .



وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك ، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال، لافتا إلى أن اقتران الاجرام السماوية هو رؤية إحداهما بقرب الأخر في السماء ، وهو تقارب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات الحقيقة بينهما ، لأنها كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات .



وأشار إلى أن الظواهر الليلية ليس لها أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على العين لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا، موضحا أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.