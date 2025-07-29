شكرا لقرائتكم خبر عن شباب ملتقى لوجوس يزورون الكاتدرائية المرقسية وغداء رسمي بحضور البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

زار ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم اليوم الاثنين، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك ضمن فعاليات الملتقى.

وحرص قداسة البابا على أن يستقبل الشباب فور وصولهم على سلالم الكاتدرائية والتقطوا معه صورة تذكارية ثم زار الشباب الكاتدرائية واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخها.

وعقب ذلك شهد قداسة البابا تواضروس الثاني حفل الغذاء الرسمي لمتلقى لوجوس للشباب بحضور السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من السادة المسؤولين والمطارنة والأساقفة وبعض أعضاء مجلس النواب حيث تضمن الحفل عرض ڤيديو عن تاريخ ملتقيات لوجوس وقدم بعض شباب الملتقى خبراتهم في الملتقى حتى الآن كما ألقى قداسة البابا وكلا من وزير السياحة ونائب وزير الخارجية كلٌ كلمات مناسبة.



جانب من لقاء البابا مع المسؤلين



لقاء البابا مع الشباب