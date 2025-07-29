الخارجية الأميركية: الأمم المتحدة تستضيف مؤتمرا غير منتج وفي غير وقته في شأن حل الدولتين

رأت الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، أن ​الأمم المتحدة​ تستضيف مؤتمرا غير منتج وفي غير وقته في شأن حل الدولتين في مدينة نيويورك، وأن هذا المؤتمر ليس أكثر من حيلة دعائية تأتي في منتصف جهود دبلوماسية حساسة لإنهاء النزاع".

أضافت بروس: "بدلا من أن يعزز السلام، فإن هذا المؤتمر سيطيل أمد الحرب، ويمنح ​حماس​ جرأة إضافية، ويكافئها على عرقلتها، ويقوض الجهود الواقعية الرامية إلى تحقيق السلام".

وذكرت إن وزير الخارجية "ماركو روبيو أوضح أن هذه الخطوة تعد صفعة لضحايا السابع من أكتوبر ومكافأة للإرهاب وتبقي الرهائن محاصرين في الأنفاق، وأن الولايات المتحدة لن تشارك فيما وصفته بالإهانة، بل ستواصل قيادة الجهود الواقعية لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم".

وتابعت أن "إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية لاقى ترحيبا من حماس، ما يعكس نمطا من الإشارات غير المجدية التي لا تؤدي إلا إلى تعزيز موقف حماس، وتشجيعها على عرقلة وقف إطلاق النار، وتقويض جهود الولايات المتحدة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المعاناة في غزة، وتحرير الرهائن، ودفع الشرق الأوسط بأكمله نحو مستقبل أكثر إشراقا".