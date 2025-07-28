الارشيف / اخبار الخليج

إسبانيا تعتزم إلقاء 12 طنًا من المساعدات الغذائية فوق غزة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت إسبانيا، أنها تعتزم إلقاء 12 طنا من المساعدات الغذائية جوا فوق غزة هذا الأسبوع، وسط تفاقم خطر المجاعة في القطاع المحاصر والمدمر بعد 21 شهرا من الحرب.
وإسبانيا من الدول الغربية النادرة التي تنضم إلى دول الشرق الأوسط لإرسال مساعدات جوا إلى سكان غزة الذين يعانون أزمة إنسانية حادة.

مساعدات إسبانيا الغذائية لغزة

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحافي، أن عمليات إلقاء المساعدات ستتم الجمعة انطلاقًا من الأردن بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.

المجاعة تقرع كل الأبواب في غزة - أ ف ب

وقال: إن "المجاعة في غزة عار على البشرية أجمع، ووقفها هو بالتالي واجب أخلاقي".
وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه المساعدات ستوزع في عملية مماثلة لما جرى في مارس 2024، حين سلمت إسبانيا 26 طنا من المواد الغذائية لغزة.
