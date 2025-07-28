بطولة إيطاليا: إنتر ميلان يأمل في حسم صفقة لوكمان (رئيس النادي)

الرياص - اسماء السيد - روما : يأمل إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بحسم المفاوضات مع أتالانتا بشأن التعاقد مع المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان "خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة"، بحسب ما صرّح رئيس النادي في مؤتمر صحافي الإثنين.

وقال بيبي ماروتا "لا أخفي أن خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، سنتوصل إلى نهاية المناقشات مع أتالانتا. إذا توفرت الشروط، سندخل في مفاوضات شاملة وقد نصل إلى اتفاق نهائي، وإذا لم يحصل ذلك، سنلجأ إلى خيار مختلف".

ووفقا للصحافة المحلية، فإن لوكمان (28 عاما) أعطى موافقته للانضمام إلى إنتر بعقد مدته خمسة أعوام، لكن أتالانتا الذي فقد هدافه الآخر ماتيو ريتيغي المنتقل إلى القادسية السعودي، يطالب بـ50 مليون يورو مقابل مهاجمه الذي سجّل ثلاثية في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2024 أمام باير ليفركوزن الألماني.

وسبق أن لعب لوكمان مع إيفرتون في إنكلترا، كما ارتدى قميص لايبزيغ الألماني، قبل انضمامه إلى أتالانتا عام 2022 حيث سجّل 52 هدفا في 118 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

ويضم إنتر ميلان الذي تعرّض لهزيمة قاسية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي (5 0)، اثنين من أبرز مهاجمي الدوري الإيطالي، هما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس والفرنسي ماركوس تورام.