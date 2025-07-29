هيئة البث: انتحار 16 عسكريا إسرائيليا في 2025 يرفع الحصيلة لـ 54 منذ 7 تشرين الاول

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية أن 16 عسكريا إسرائيلياً انتحروا منذ مطلع عام 2025، ليصل إجمالي المنتحرين منذ بداية ​الحرب على غزة​ في 7 تشرين الأول 2023 إلى 54 عسكريا.

وأضافت الهيئة أنه “منذ بداية العام، انتحر 8 جنود في الخدمة النظامية، و7 جنود احتياط، وجندي في الخدمة الدائمة”. وأشارت إلى أنه “في عام 2024، انتحر 21 جنديا، وفي عام 2023، انتحر 17 جنديا”.

ولفتت الهيئة إلى أنه “لوحظ ارتفاع في معدل الانتحار بين مجندي الاحتياط الذين يشاركون بشكل رئيسي في القتال”.

من جهة ثانبة، أفادت بتشخيص ما يقرب من 3770 عسكريا ب​اضطراب ما بعد الصدمة​.

وأشارت إلى أن حوالي 10 آلاف عسكري من أصل 19 ألف جريح منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 من أعراض نفسية ويخضعون للرعاية ضمن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذكرت أن الجيش ينظم ورش عمل لتعزيز الصمود النفسي، ويوجه الجنود الذين شاركوا في المعارك إلى اختصاصيين نفسيين عسكريين، في محاولة لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جندي الاحتياط “آرئيل تمان” الذي كان عمله يتمحور حول التعرف على جثث الجنود القتلى خلال خدمته، ميتًا في منزله بمستوطنة أوفاكيم جنوب إسرائيل بعد أن أقدم على إنهاء حياته.

وفي 15 تموز، رفض متحدث الجيش الإسرائيلي إيفي دوفرين، الكشف عن بيانات رسمية لحالات الانتحار في صفوف الجنود منذ بداية العام الجاري.

ومنذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين الأول 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6108، حسب أحدث الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للجيش، والتي يرى مراقبون أنها لا تكشف حقيقة خسائره.