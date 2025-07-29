عبد المسيح: بما أن "القرض الحسن" ممنوع واحترامًا للعدالة نعلن وقف مشروع "القرض الأورثوذكسي"

أشار النّائب ​أديب عبد المسيح​، في تصريح، إلى أنّه "بما أنّ "​القرض الحسن​" ممنوع، واحترامًا للعدالة وتطبيق القوانين على الجميع في العهد الجديد، نعلن بكل مسؤوليّة وقف مشروع "القرض الأورثوذكسي" أيضًا"، مؤكّدًا أنّ "العدالة "ما بتمشي على رجل وحدة، وكلّنا تحت سقف القانون، أليس كذلك؟".

وكان قد أعلن عبد المسيح في 23 شباط 2023، أنّ "أسوةً بـ"القرض الحسن" الّذي لا حسيب و لا رقيب عليه من المصرف المركزي، أعطينا توجيهاتنا بدراسة وإطلاق القرض الأرثوذكسي، الّذي سيقوم بدعم الأسر الأكثر حاجة ضمن شبكة أمان اجتماعي مدروسة ومنظّمة في قضاء الكورة".