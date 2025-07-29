نتائج البورصة البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق متراجعًا 0.43%

نتائج البورصة البريطانية

أرقام الاقتصاد البريطاني

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على انخفاض بنسبة (0.43) في المئة.وسجّل المؤشر خسائر تعادل (38.87) نقطة، ليصل عند مستوى (9081.44) نقطة.ومؤشر "فوتس 100" يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.كان توقع صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري ليرتفع النمو إلى 1.2 %، مع استمرار الزخم الاقتصادي.وبين أن اقتصاد بريطانيا حقق توازناً جيداً بين دعم النمو وحماية الاستدامة المالية.وأكد ضرورة مواصلة المسار وتحقيق خفض العجز المخطط له على مدى السنوات الخمس المقبلة.