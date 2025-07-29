الارشيف / الاقتصاد

نتائج البورصة البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق متراجعًا 0.43%

0 نشر
واس - لندن  0 تبليغ

  • نتائج البورصة البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق متراجعًا 0.43% 1/2
  • نتائج البورصة البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق متراجعًا 0.43% 2/2

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على انخفاض بنسبة (0.43) في المئة.
وسجّل المؤشر خسائر تعادل (38.87) نقطة، ليصل عند مستوى (9081.44) نقطة.

نتائج البورصة البريطانية

ومؤشر "فوتس 100" يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
كان توقع صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري ليرتفع النمو إلى 1.2 %، مع استمرار الزخم الاقتصادي.

أرقام الاقتصاد البريطاني

وبين أن اقتصاد بريطانيا حقق توازناً جيداً بين دعم النمو وحماية الاستدامة المالية.
وأكد ضرورة مواصلة المسار وتحقيق خفض العجز المخطط له على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا