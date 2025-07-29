أخبار من السعودية.. بتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي "أزاريا وأزورا" إلى الرياض

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - وصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا " إلى الرياض إنفاذًا لتوجيهات القيادة، عبر طائرة الإجلاء الطبي الجوي في وزارة الدفاع.



وسيجري التوأم الجامايكي "أزاريا وأزورا" الفحوصات الطبية ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.



عمليات فصل التوائم السيامية في السعودية

