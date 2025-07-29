أخبار من السعودية.. بتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي "أزاريا وأزورا" إلى الرياض

- 1/4
الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - وصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا " إلى الرياض إنفاذًا لتوجيهات القيادة، عبر طائرة الإجلاء الطبي الجوي في وزارة الدفاع.
جاء هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وسيجري التوأم الجامايكي "أزاريا وأزورا" الفحوصات الطبية ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.
عمليات فصل التوائم السيامية في السعوديةوأمس انتهت عملية فصل التوأم السيامي السوري "سيلين وإيلين"بنجاح، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض، في وقت قياسي، بعملية جراحية معقدة استغرقت 8 ساعات متواصلة.
