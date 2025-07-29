ميرتس: الرسوم الجمركية تسبب أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الألماني

أضرار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الألماني

الاتفاق التجاري بين أوروبا وأمريكا

نبه المستشار فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية، ستلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الألماني، بعدما كان من أوائل المرحبين بالاتفاق التجاري.وأضاف ميرتس أمام صحافيين: "لم يكن ممكنًا أن نتوقع تحقيق المزيد" من الاتفاق.وأوضح أن آثاره السلبية "لن تقتصر على ألمانيا وأوروبا فحسب، بل سنرى آثار هذه السياسة التجارية في أمريكا أيضا".كان رحب ميرتس بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية.

وأكد أنه يجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي.



وقال المستشار في بيان: لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي، والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.