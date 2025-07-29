المفوضية الأوروبية تبحث تعليقا جزئيا لمشاركة إسرائيل في برنامج المنح البحثية

ناقش أعضاء المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، مقترحًا بتعليق جزئي لمشاركة ​إسرائيل​ في برنامج المنح البحثية "هورايزون" التابع للمجلس الأوروبي للبحث العلمي (ERC)، وذلك على خلفية انتقادات متزايدة بشأن سلوكها في قطاع غزة واتهامات بانتهاك ​حقوق الإنسان​، بحسب وثيقة داخلية في الاتحاد الأوروبي.

ويُعد البرنامج من أبرز الشراكات العلمية بالنسبة لإسرائيل، ويقدّم تمويلات تُعد من الأعلى على مستوى القارة. ورغم إدراج المقترح على جدول أعمال المفوضية، فإن صيغته التفصيلية لم تُنشر حتى الآن، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة المجلس الأوروبي عليه بأغلبية خاصة.

ويأتي هذا التحرك غير المسبوق بعد أن صرّحت عدة دول أوروبية، بينها فرنسا وهولندا وإسبانيا، خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بشأن تسهيل دخول المساعدات إلى غزة، وطالبت المفوضية بخيارات ملموسة للضغط عليها.