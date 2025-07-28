مونديال السباحة: الكندية ماكنتوش تحرز ذهبية سباق 200 م متنوعة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أحرزت الكندية الواعدة سامر ماكنتوش ذهبية سباق 200 م متنوعة في بطولة العالم للسباحة الإثنين في سنغافورة، محققة بذلك ذهبيتها الثانية بعد ذهبية سباق 400 م حرة.

وقطعت ماكنتوش البالغة من العمر 18 عاما المسافة بزمن 2:06.69 دقيقتين متقدمة على الأميركية أليكس وولش (2:08.58)، بينما جاءت الكندية الأخرى ماري صوفي هارفي ثالثة (2:09.15).

وحلّت "الطفلة الحديدية" الصينية يو زيدي (12 عاما) في المركز الرابع مسجّلة 2:09.21 د. وكانت قريبة جدا من تحقيق برونزية تاريخية.

وتصدّرت ماكنتوش السباق منذ بدايته وحتى نهايته، علما أنها تحمل الرقم القياسي العالمي بواقع 2:05.70 د. وهو زمن سجّلته في كندا في حزيران/يونيو.

وباتت الكندية تملك في سجلّها ست ذهبيات في بطولات العالم، إضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية حققتها في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وتطمح لإحراز خمس ذهبيات في بطولة العالم الحالية، وهو إنجاز لم ينجح بتحقيقه سوى الأسطورة الأميركية مايكل فيلبس.