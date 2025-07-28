بري بحث مع دياب والسفير المصري بتطورات الأوضاع والمستجدات السياسية

استقبل رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، رئيس الحكومة السّابق ​حسان دياب​، حيث جرى بحث بتطوّرات الأوضاع والمستجدّات السّياسيّة. والتقى أيضًا السّفير المصري لدى لبنان ​علاء موسى​، حيث تناول اللّقاء عرض لآخر تطوّرات الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، والعلاقات الثّنائيّة بين لبنان ومصر. كما استقبل برّي رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" لمياء المبيض بساط.

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