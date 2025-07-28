الخزانة الأميركية: انتهاء اليوم الأول من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن

اختتم اليوم الأول من المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية المتبادلة مساء الاثنين وستستأنف الثلاثاء، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية.

واوضح المتحدث للصحافيين المتجمعين خارج مبنى روزنباد حيث استقبل رئيس الوزراء السويدي الوفدين، إن المحادثات انتهت قرابة الساعة 19,50 بالتوقيت المحلي (17,50 بتوقيت غرينتش). وتأتي المحادثات بعد يوم على توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق يتم بموجبه فرض رسوم جمركية نسبتها 15 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي وفيما تسابق بلدان عدة الوقت للتوصل إلى اتفاقيات أو مواجهة رسوم جمركية أميركية مرتفعة.

وامل الناطق باسم الخارجية الصينية غوو جياكون "من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم وترسخ التعاون وتشجع تطوير ​العلاقات الصينية الأميركية​ بصورة مستقرة وسليمة ومستدامة".