أشار النّائب أشرف ريفي، بعد زيارته رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السّراي الحكومي، إلى "أنّنا بحثنا في القضايا الخاصّة والعامّة، ولمست لديه تفكيرًا جدّيًّا بتطبيق مبدأ بسط سلطة الدّولة على الأراضي اللّبنانيّة كافّة، ابتداءً من العاصمة بيروت وخلال فترة وجيزة".
وأكّد أنّها "فرصة تاريخيّة للوطن لبسط سيادة الدّولة على كل الأراضي اللّبنانيّة، خصوصًا أنّ هناك مطالبةً عربيّةً وأميركيّةً وداخليّةً لذلك"، لافتًا إلى "أنّني خرجتُ مطمئنًا بأنّه فعلًا هناك تفكير جدّي بوضع برنامج عمل زمني وجغرافي بتطبيق هذا المبدأ الدّستوري الوطني الكبير".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي زار سلام: هناك تفكير جدي بوضع برنامج عمل زمني وجغرافي لتطبيق مبدأ بسط سلطة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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