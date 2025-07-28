السيسي: "يا مصريين.. لم نمنع أبداً دخول المساعدات ومصر لا تتغير" (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه الإثنين عن الأوضاع في غزة: "أتحدث للشعب المصري أولا ولكل من يسمعني.. سواء رأي عام فى المنطقة العربية أو العالم كله، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء فى قطر وكذلك الولايات المتحدة الأميركية من أجل 3 نقاط: "إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".

الرئيس السيسي: الظروف في غزة أصبحت مأساوية ولا بد من إدخال المساعدات.. ولا يمكن نقوم بدور سلبي تجاه أشقائنا في فلسطين#العربية_مصر pic.twitter.com/dGcnXOOL47 — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) July 28, 2025

— العربية مصر (@AlArabiya_EGY)

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري التأكيد على الموقف المصري فيما يخص الحرب في قطاع غزة، متابعا: "بقول الكلام ده فى الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

لا للتهجير

ولفت الرئيس المصري إلى أن موقف مصر كان واضحا جدا فيما يخص رفض تهجير الشعب الفلسطيني، متابعا: "عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية".

وأشار إلى، أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن القطاع يحتاج إلى 600 – 700 شاحنة مساعدات فى الأيام العادية، متابعا: "خلال الـ 21 شهرا اللى فاتوا حرصنا على إدخال أكبر حجم من المساعدات".

وأضاف الرئيس السيسي "فيما يخص معبر رفح.. فهو معبر يخص عبور الأفراد وتشغيله ليس من الجانب المصري فقط ولكن من الجانب الآخر فى القطاع من إدخال المساعدات والحركة.. وبالمناسبة فيما يخص القطاع هناك 5 معابر متصلة مع القطاع سواء من الأراضي الفلسطينية أو الأراضي المصرية.. من جانبنا هناك معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم".

أخلاقنا وقيمنا لا تسمح

وتابع الرئيس السيسي: "لدينا حجم ضخم جدا من المساعدات جاهز للدخول إلى القطاع.. ومش نقدر نمنعه وأخلاقنا وقيمنا لا تسمح لنا بكده.. ولكن علشان تدخل مساعدات لا بد من التنسيق والطرف الآخر الموجود داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني يكون مفتوح من أجل المساعدات.. وفيه تفاصيل كتير يتم تناولها فى المباحثات مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة قوية ومخلصة من جانب الأشقاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواصل جهودها مع الشركاء من أجل الوصول إلى إدخال المساعدات وكانت الأمور تتعثر أحيانا، متابعا: "بقول الكلام فى المرحلة دي.. الظروف داخل القطاع مأسوية خلال الشهور الماضية والأمر أصبح لا يطاق وبالتالي لا بد من إدخال أكبر حجم من المساعدات.. المساعدات غذائية وطبية وكل ما يمكن أن يساهم فى تخفيف حدة الأزمة داخل القطاع".

لن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء

واستطرد الرئيس السيسي: "عاوز أقول لكل المصريين لازم تكونوا متأكدين منه.. اوعوا تتصورا إن ممكن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء في فلسطين.. ورغم صعوبة الموقف مش ممكن نعمل ده.. لينا دور محترم وشريف ومخلص وأمين ومش بيتغير ولن يتغير.. قولت أفكركم إحنا مش بنتغير.. حريصين جدا على إيجاد الحلول وإنهاء هذه القضية".

وتابع الرئيس السيسي: "أوجه نداء عاما لكل دول العالم.. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأشقاء فى المنطقة.. علينا بذل أقصي جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات، وأوجه نداء خاصا للرئيس ترامب لأن تقديري له الشخصي.. بإمكانياته ومكانته هو القادر على إنهاء الحرب وإدخال المساعدات.. نداء خاص للرئيس ترامب: "من فضلك ابذل كل جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".ي والإسرائيلي بمشاركة قوية ومخلصة من جانب الأشقاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية".