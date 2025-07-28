الجيش الأردني نفّذ إنزالَين جويَين لمساعدات إنسانية على غزة بمشاركة الإمارات

أعلنت ​القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية​، أنّ "القوّات واصلت جهودها الإنسانيّة لدعم الأشقّاء في ​قطاع غزة​، بتنفيذ إنزالَين جويَّين جديدَين في مناطق مختلفة من القطاع، بمشاركة دولة ​الإمارات​".

وأوضحت في بيان، أنّه "جرى تنفيذ الإنزالَين بواسطة طائرتَين من نوع (C130) تابعتَين لسلاح الجو الملكي الأردني والقوّات الجوّيّة الإماراتيّة، حملتا على متنهما 17 طنًّا من المساعدات الغذائيّة والاحتياجات الأساسيّة"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الإنزالات الّتي نُفّذت بالتعاون مع الهيئة الخيريّة الأردنيّة، تأتي استمرارًا للجهود الأردنيّة، في ظل الحرب الإسرائيليّة المستمرّة على القطاع، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانيّة من خلال توفير المواد الأساسيّة هناك".

وأكّدت القيادة أنّ "القوّات ماضية بتنفيذ مهمّتها الإنسانيّة، سواءً من خلال عمليّات الإنزال الجوّي، أو عن طريق القوافل البرّيّة الّتي تُسيّر بالتنسيق مع الجهات المعنيّة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الإنزالات الجوّيّة الّتي نفّذتها القوات المسلّحة منذ بداية الحرب على القطاع، بلغت 128 إنزالًا جوّيًّا أردنيًّا، إلى جانب 268 إنزالًا جوّيًّا مشتركًا بالتعاون مع الدّول الشّقيقة والصّديقة".