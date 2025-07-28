شكرا لبحثكم عن خبر البكري يهنئ وزير الدفاع بمناسبة نيله الدكتوراه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هنأ وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الإثنين، وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من الأكاديمية العسكرية العليا في مصر.

وأشار البكري في رسالة التهنئة إلى أن هذا الإنجاز العلمي يُعد فخرًا للمؤسسة العسكرية والوطن، ويعكس مسيرة حافلة بالعطاء والجد منذ التحاق الداعري بالكلية العسكرية وحتى نيله زمالة الدكتوراه.

واختتم البكري رسالته بتمنياته للداعري بمزيد من التوفيق والنجاح في خدمة الوطن وتعزيز مكانته.