شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات عسكرية خطيرة للهجوم والسيطرة على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الكاتب الصحفي التابع للمقاومة الوطنية عبدالسلام القيسي عن وجود ترتيبات عسكرية كبيرة لمليشيا الحوثي في عدة محافظات



وقال الصحفي القيسي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

والشيء الآني : ترتيبات الكهنوت كبيرة، بمحاور ثلاثة،

في وحول مأرب، كمن يريد مورداً جديداً يغيثه من فقده لموارد مهمة،

وينوي على تعز،

وتعز بالنسبة له واسطة العقد،

وأن تضمن إشرافك الكامل، على الجنوب،

وعلى الساحل الغربي ..

ترتيبات أكبر في الحديدة،

هناك شعر بخنقه في البحر، وخاصة بعد العملية ٧٥٠ بل يخشى سقوط الحديدة، يخشى أن يخسر كل البحر الأحمر ..

ليس بمقدور الكهنوت الهجوم بهذه الجبهات الثلاث دفعة واحدة، كما تشير المعلومات الأمنية، وهي معلومات حقيقية، لكن ربما للتمويه،والكرتين الرابحين له مأرب والحديدة، وخشية إيران أن تنتهي حرب القطاع، فترمي بالكهنوت، الى حربه في الداخل..

وتسأل الصحفي القيسي بالقول:

هل نحن على أهبة الإستعداد ؟

نغرق في التفاصيل المهلكة، نتحدث كما لو نحن نشرب شاي في مقاهي صنعاء، وقد رمينا الكهنوت الى المزبلة، فيما الواقع يقول أن الوضع مخيف، لو ظل هذا التهاون، والتفكير الجمعي للناس لم يعد ينتمي لمعركة خلاص، فكيف لنا أن نعيد للناس حرارة الفداء ؟



وتابع قائلاً:

كل جيش، مهما تعاظم، اذا لم يرى خلفه حرارة الناس للمعركة،يخسر ويفقد قدرته على الحسم، لذا أنا يهمونني الناس كثيراً، الفرد يقاتل بشجاعة بمعرفته أنه يحارب نيابة عن كل الناس،وهذه تراجعت في الآونة الأخيرة، غرقنا جميعاً بتفاصيل مهلكة،

ووضع الناس مؤسف،

واذا جاع الانسان لم يعد يفكر بما هو أكثر من لقمة..

والدليل: مر خبر إستشهاد عشرة من أبطالنا في علب وكما لم يحدث،أي شيء..!



واختتم الصحفي القيسي منشوره قائلاً:

قبل فترة : لو إرتقى شهيداً واحداً في كل جبهة تضج اليمن،اسمه يتردد في مجاهل البلاد، وصدى طلقاته تسمعها كل الجبهات والمدن،



والآن كما لا أحد يسمع أو يرى أو يبكي .

الوضع يحتم علينا مواجهة أشمل، تبدأ بسلطان الكلمة، الى أن تتخلق مواجهة البندقية .