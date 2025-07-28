خارجية الكويت أدرجت "حزب الله" و"القرض الحسن" ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال

اتخذت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً بإدراج "منظمة ​حزب الله​" وجمعية "القرض الحسن" التابعة له، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

وشمل الإدراج كلاً من: "حزب الله"، ع م م - لبناني الجنسية - مواليد 18 / 5 / 1966، أ ف م ق - تونسي الجنسية - مواليد 5 / 10 / 1991، ع م - صومالي الجنسية - مواليد ما بين 1950 / 1953، جمعية القرض الحسن.

وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.