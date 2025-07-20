الامارات | رجل يبحث عن طرق "للسفر عبر الزمن" لإعادة خطيبته التي قتلها للحياة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

عُثر على عروس روسية مقتولة على بُعد 8851 كم من منزلها، وسرعان ما اكتشف المحققون أن خطيبها بحث بجدية عن السفر عبر الزمن بعد وفاتها، وكتب إلى غرباء عبر واتساب: "أريد العودة لأتجنب فقدان المرأة التي كان من المفترض أن تكون زوجتي".

ونشرت "سي بي اس" تحقيقا عن الجريمة التي صدر حكم المحكمة بشأنها الشهر الماضي، مشيرة أنه في عام 2016، التقت ريبكينا، البالغة من العمر 26 عامًا، من مواليد موسكو، عبر مواقع المواعدة الإلكترونية بويليام هارجروف، وهو شاب من ولاية أوريغون يبلغ من العمر 26 عامًا، وكان مولعًا بكل ما هو روسي.

وبعدما انطلقت علاقتهما عبر الإنترنت بسرعة، قررت ريبكينا السفر إلى الولايات المتحدة للقاء حبيبها الجديد شخصيًا وقضاء عطلة عيد الميلاد معه في ولاية أوريغون. بعد رحلة سريعة استغرقت عشرة أيام، عادت ريبكينا إلى روسيا حاملةً هدية تذكارية - خاتم خطوبة من هارغروف، فخططت لترك حياتها في روسيا، والانتقال إلى أوريغون، والتخطيط لحفل زفاف.

ولكن ما لم تكن ريبكينا تخطط له هو لقاء حبيبة هارغروف السرية، والتي تبين أنها امرأة تدعى ميشيل تشافيز تشاركه السكن، ووقفت ضد زواجهما لتنتهي هذه العلاقة المتشابكة بوفاة العروس الروسية بعد أيام من وصولها.

في اليوم التالي لعيد الفصح عام 2017، عُثر على جثة ريبكينا على طريق ناءٍ لقطع الأشجار في ألسيا، أوريغون، حيث قُتلت بطلقة بندقية واحدة في مؤخرة رأسها.

وحينها قال كبير المحققين، الملازم كريس دافيت أنه بمجرد وصوله لمكان الجريمة : "وجدنا عدة قطع قمامة. أكياس وجبات سريعة، وعلب سجائر، وأغلفة حلوى. وفي تلك اللحظة، لم نكن نعرف ما هو الدليل وما هو غير الدليل". ولكن تبيّن أن إحدى قطع القمامة كنز ثمين، حين تمكن المحققون من تتبع المعلومات الموجودة على إيصال مطعم كنتاكي والتوصل إلى ويل هارجروف.

ومن ثم في الأيام التي تلت وفاة ريبكينا، أظهر هارجروف سلوكًا غريبًا، إذ انغمس في بحثٍ مُعمّقٍ على الإنترنت، إذ أوضح المحقق كريس ديل: "كان يبحث في السفر عبر الزمن. لقد حفظ لقطات شاشة لصفحات ويب تُبيّن كيفية استخدام تعويذة مُعيّنة للسفر عبر الزمن. كما رأينا تواصلًا عبر واتساب يحاول فيه طلب المساعدة في كيفية السفر عبر الزمن". وقال هارجروف إنه أراد تصحيح خطأ فادح ارتكبه "صديقه المُقرّب". كان يائسًا للغاية للحصول على هذه المعلومات حول السفر عبر الزمن لدرجة أنه عرض روحه كمكافأة لغرباء على الإنترنت قد يتمكنون من مساعدته. بالإضافة إلى تجاربه الغريبة على الإنترنت، وتم تصوير هارجروف عبر كاميرات المراقبة وهو يسحب نقودًا من حساب ريبكينا في أجهزة صراف آلي مُختلفة، حيث سحب ما مجموعه 800 دولار من حساب ريبكينا. وبفضل تدفق مفاجئ للمال، سدد أقساط تأمين السيارة، وتسوق في وول مارت لشراء مكعبات ليغو مستوحاة من حرب النجوم، واشترى حلوى وسيجارًا.

ومن ثم بعد ربط هارجروف بمسرح الجريمة من خلال إيصال كنتاكي، استدعاه المحققون للاستجواب، وفي النهاية اتهموه بقتل ريبكينا.

وفي أبريل 2025، بدأت محاكمة جديدة، وفي يونيو 2025، أُدين هارجروف مرة أخرى وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 25 عامًا.