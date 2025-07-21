الفرق الخفي بين ماء الورد وماء الزهر.. أيهما يناسب بشرتك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 11:54 صباحاً - قد تمتلكين في خزانة العناية بالبشرة عشرات المستحضرات العالمية، لكن يظل هناك شيء مميز في استخدام مكونات طبيعية نقية، تحمل عبق الأزهار وروح التقاليد القديمة التي كانت النساء في كل الثقافات يعتمدن عليها للحفاظ على جمال بشرتهن وصفائها.

من بين هذه الكنوز التي ورثناها عن الجدات والأمهات، يبرز اثنان لهما سحر خاص وتأثير عميق؛ ماء الورد وماء الزهر. ربما مرّا عليكِ في وصفة أو قناع طبيعي، وربما استخدمتِهما من دون أن تفكري في الفرق بينهما، فكثير من النساء يخلطن بين ماء الورد وماء الزهر، بل يعتقدن أنهما نفس الشيء تحت اسميْن مختلفيْن، لكن الحقيقة أنَّ لكل منهما أصلاً مختلفاً، وتركيبة فريدة، وتأثيراً خاصاً على البشرة.

في هذا المقال، سنأخذكِ في رحلة عبر خصائص كل منهما؛ نوضح الفرق بين ماء الورد وماء الزهر، واستخدامات كل واحد منهما، وأي نوع بشرة يناسب؛ لتتمكني من اتخاذ قرار ذكي ومناسب عند إدخالهما إلى روتينك الجمالي.

ماء الورد: نضارة ونعومة من قلب الورود

ماء الورد من قلب الورود

ماء الورد هو ذلك السائل العطري الشفاف الذي يستخلص من تقطير بتلات الورد، خاصة الورد الدمشقي المعروف بخصائصه الجمالية. يتميز ماء الورد برائحته الناعمة والرقيقة، والتي تضيف لمسة من الانتعاش والأنوثة عند استخدامه.

من الناحية التجميلية، فإن ماء الورد يحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مهدئة تجعله مثالياً للبشرة الحساسة والدهنية على حد سواء، فهو يخفف من التحسسات، يقلل الاحمرار، ويساعد على تقليل مظهر المسام، كما يوازن درجة حموضة البشرة (pH) بطريقة طبيعية.

ماء الورد أيضاً يعتبر تونر طبيعياً ممتازاً، يستخدم بعد تنظيف الوجه لتهيئة البشرة لاستقبال المرطبات أو السيرومات، كما يمكن رشّه مباشرة على البشرة خلال النهار للترطيب السريع والشعور بالانتعاش، خصوصاً في الأيام الحارة أو بعد التعرض للشمس.

ماء الزهر: عناية دافئة بلمسة من زهر البرتقال

ماء الزهر من زهر البرتقال

على عكس ما يظنه البعض، ماء الزهر لا يستخلص من الورد، بل من زهور شجرة البرتقال المرّ (أزهار النارنج). يتميز ماء الزهر برائحته القوية والدافئة والمميزة، والتي تختلف كلياً عن الرقة العطرية لماء الورد.

من الناحية الجمالية، يعدّ ماء الزهر مغذياً ومهدئاً للبشرة، خصوصاً الجافة والباهتة، فهو يعمل على ترطيب البشرة ترطيباً عميقاً؛ بفضل احتوائه على زيوت طيارة طبيعية، كما يعزز من إشراقة البشرة ويوحّد لونها مع الاستخدام المنتظم. ماء الزهر مفيد أيضاً للبشرة المتعبة أو المجهدة بفعل قلة النوم أو التوتر، حيث يعيد إليها الحيوية، ويمنحها مظهراً أكثر إشراقاً.

يمكنكِ استخدام ماء الزهر كمكون في الخلطات الطبيعية للبشرة، مثل الأقنعة التي تحتوي على العسل أو اللبن، أو حتى إضافته لماء الاستحمام؛ لمنح الجسم ترطيباً ونعومة فائقة.

الفرق بين ماء الورد وماء الزهر: تفاصيل دقيقة تصنع الفرق

رغم أن كليهما يأتي من الزهور ويستخدم في العناية بالبشرة، إلا أن الفرق بين ماء الورد وماء الزهر واضح، إذا اقتربنا من التفاصيل الدقيقة لكل منهما:

المصدر النباتي هو أول ما يميز بينهما: فماء الورد يستخلص من بتلات الورد، بينما ماء الزهر يأتي من زهور شجرة البرتقال، وهذا ينعكس مباشرة على الرائحة؛ ماء الورد يحمل عطراً ناعماً ومنعشاً، أما ماء الزهر فله رائحة أكثر دفئاً وقوة. التأثير على البشرة يختلف كذلك: ماء الورد مثالي للبشرة الحساسة والدهنية؛ لأنه يهدئ ويرطب من دون أن يسبب ثقلاً أو لمعاناً زائداً، في حين أن ماء الزهر يناسب البشرة الجافة أو الناضجة؛ لأنه يمنحها ترطيباً أعمق وتغذية أقوى، ويعمل على تجديد الخلايا وتحسين ملمس البشرة مع الوقت. الوظيفة الأساسية أيضاً تتباين: ماء الورد يستخدم غالباً كتونر لتنظيف البشرة وإنعاشها، في حين يستخدم ماء الزهر كمهدئ للبشرة بعد الإرهاق أو ضمن أقنعة تغذية. طبيعة الاستخدام اليومي تميز بينهما: ماء الورد يناسب الاستخدام المتكرر خلال اليوم بفضل خفته، بينما ماء الزهر يفضل استخدامه في المساء أو كجزء من روتين العناية العميقة؛ لأنه أغنى قليلاً بالزيوت.

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نصائح ذهبية عند الاستخدام

اختاري دائماً الأنواع الأصلية والمقطرة بالبخار، وتجنّبي المنتجات التي تحتوي على عطور صناعية أو إضافات كيميائية. خزّني ماء الورد وماء الزهر في الثلاجة لزيادة انتعاشهما وحماية خصائصهما الطبيعية. جرّبي أي منتج على جزء صغير من بشرتك أولاً، خاصة إذا كانت بشرتك شديدة الحساسية. امزجي ماء الورد أو ماء الزهر مع مكونات طبيعية، مثل الطين، العسل، أو اللبن؛ لتحصلي على ماسكات فعالة وآمنة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.