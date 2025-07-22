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الامارات | دبي لا تنسى زمن الطيبين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدارية فنية تحكي الكثير عن تاريخ ناصع كما اللؤلؤ، وعن الأجداد الذين غاصوا في الأعماق البعيدة، من أجل الظفر بهذا الحجر الكريم الثمين، وبذلوا في سبيل ذلك جهداً وعرقاً ورحلات تطلبت بقاءهم في البحر لأشهر طويلة، لتحكي هذه الألوان فصولاً من الماضي الجميل، وزمن الطيبين، وذلك في قلب دبي، حيث منطقة جميرا التي تستريح على ضفاف الخليج العربي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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