طريقة تطبيق مكياج ترابي ناعم يجعلكِ متألّقةً في الأوقات كافة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 يوليو 2025 02:56 مساءً - في كلّ موسم، يتصدّر المكياج الترابي الناعم صيحات الموضة والجمال؛ فهو أحد صيحات المكياج التي تمنح المرأة إطلالة دافئة، راقية وأنيقة، تناسب الأوقات كافة. إضافة إلى أنه يتم تطبيقه بدرجات مختلفة لتتناغم مع مختلف درجات البشرة، من البيج إلى درجات البُني الفاتحة والداكنة؛ وصولاً إلى البرونزي والنحاسي؛ لتسطع عيناكِ بدفء عميق وجمال أخّاذ، وتَبرز شفتاكِ وبشرتك بلمسات ترابي ساحرة، تحاكي الضوء لتنعكس توهُّجاً وأنوثة.

فإذا كنتِ من محبات المكياج الترابي، نرصد لك من «الخليج 365» طريقة تطبيق مكياج ترابي ناعم، للعمل ولأوقات النهار وأيضاً للمناسبات.

كيفية وضع مكياج يتناسب مع ملامحكِ

قبل الشروع في تطبيق أيّ أسلوب مكياج، لا بد من مراعاة: شكل وجهكِ، لون بشرتكِ، ونوعية ملامحكِ؛ لتختاري التدرُّجات التي تُبرز جمالكِ الطبيعي بدلاً عن إخفائه. فالمكياج الترابي يتميّز بمرونته، لكنه يتطلب انسجاماً بين لون الظلال وألوان بشرتكِ وشعركِ وعينيك. على سبيل المثال: البشرة الحِنطية تليق بها الألوان الدافئة كالبرونزي والنحاسي، في حين أن البشرة الفاتحة تتناغم أكثر مع البُني الفاتح والبيج المشمشي. أما إذا كانت عيناكِ صغيرتين؛ فابتعدي عن الظلال الداكنة جداً في الزوايا، وركّزي على الدمج الناعم وتوسيع العين باستخدام الأيلاينر الرفيع والهايلايتر عند مدمع العين.

إليكِ أيضاً طريقة تطبيق مكياج ترابي ناعم يجمع بين الأناقة والرقي والبساطة

خطوات وضع مكياج خفيف يومي

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة صباحية ناعمة، نظيفة، وخالية من المبالغة، اتبعي هذه الخطوات:

حضّري بشرتكِ بكريم مرطّب مناسب، واتركيه لبضع دقائق حتى يتغلغل. طبّقي القليل من البرايمر لتوحيد الملمس. استخدمي فاونديشن خفيفاً بتركيبة مضيئة أو بي بي كريم، وادمجيه جيداً. ضعي لمسة من خافي العيوب لإخفاء الهالات أو التصبُّغات، ووزّعيه برفق. اختاري ظلال عيون بلون بيج دافئ أو مشمشي باهت، مع لمسة خفيفة من البُني في زاوية العين الخارجية. مشّطي الحواجب وحدّديها بلون قريب من الطبيعي. طبّقي طبقة واحدة من الماسكرا البُنية أو السوداء لتعزيز الرموش. استخدمي أحمر خدود بلون خوخي ناعم. وأنهي اللوك بلمسة من ملمّع الشفاه بلون نيود وردي أو بيج.

خطوات تطبيق مكياج ترابي ناعم للعمل

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة عملية أنيقة تدوم طوال اليوم وتمنحكِ مظهراً احترافياً:

اختاري فاونديشن بتركيبة مات خفيفة وتدوم طويلاً.

طبّقي ظلالاً بدرجات البيج والبُني الفاتح على الجفن المتحرك، وادمجيها بخفة.

أضيفي لمسة من الظل البرونزي عند طيّة العين؛ لإبراز النظرة من دون مبالغة.

استبدلي بـ الأيلاينر الحاد، خطاً رفيعاً بُنياً يحدد العين بنعومة.

استعملي ماسكرا مقاوِمة للماء؛ لإبراز الرموش من دون تكتُّل.

استخدمي البلاشر بلون وردي ترابي ناعم على الخدين.

واختتمي بأحمر شفاه نيود بتركيبة كريمية، يناسب أجواء العمل.

ما رأيكِ أيضاً بتطبيق مكياج ترابي ناعم للعيون المبطنة من النجمات

طريقة وضع مكياج ترابي ناعم للمناسبات

من عرض جورج حبيقة Georges Hobeika- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

عندما ترغبين بإطلالة جذابة من دون مبالغة في مناسبات المساء، جرّبي هذه الخطوات:

حضّري بشرتكِ جيداً بطبقات خفيفة ومضيئة من السيروم والترطيب والفاونديشن. استخدمي ظلال عيون بدرجات بني داكن، نحاسي، أو برونزي؛ لخلق عمق وجاذبية. حددي عينيكِ بخط أيلاينر مسحوب قليلاً، وادمجيه ليبدو أكثر نعومة. اختاري رموشاً صناعية ناعمة، أو اكتفي بتطبيق ماسكرا كثيفة لرفع الرموش. ضعي لمسة من الهايلايتر على الزاوية الداخلية للعين وتحت الحاجب. استخدمي بودرة برونزر لتحديد الخدود وجانبي الأنف، مع بلاشر دافئ. اختاري لون شفاه ترابياً غنياً، كالبُني الوردي أو البيج الغامق بلمسة ساتان.



5 نصائح ذهبية للحصول على مكياج ترابي ناعم مثالي:

لا تبالغي في عدد الطبقات؛ فالمكياج الترابي يَبرز بجماله الطبيعي لا بتكلُّفه. اختاري تركيبات كريم أو سائلة للبشرة الجافة، وبودرة للبشرة الدهنية. ادمجي الظلال بشكل جيّد؛ فذلك هو مفتاح النجاح؛ إذ إن المظهر النهائي يجب أن يبدو منسجماً وناعماً. حاولي تجنُّب الألوان الصارخة في هذا اللوك، وركّزي على تناغُم درجات البني والبيج. جرّبي اللمعة الخفيفة على وسط الجفن أو الشفاه؛ لإضاءة أنثوية راقية.

المكياج الترابي الناعم خيارٌ مضمون دائماً

سواء أكنتِ تستعدين ليوم عمل طويل، أو لمناسبة خاصة، أو لسهرة مسائية، يبقى المكياج الترابي الناعم خياراً مضموناً يمنحكِ لمسة من الأناقة الدافئة والجمال الطبيعي. فهو أسلوب مكياج لا يعلو على ملامحكِ؛ بل يعانقها بِرقة ويعززها ببساطة ونعومة بعيداً عن المبالغة والتكلُّف. جرّبي الخطوات والنصائح التي قدّمناها لكِ، وابتكري لمستكِ الخاصة التي تعكس أنوثتك وثقتكِ في كلّ الأوقات.